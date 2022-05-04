Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğince Bayrampaşa'da bir otelde gerçekleştirilen "Büyük Rumeli Aile Bayramlaşması"na katılan Şentop, ramazanın diğer aylardan özel ve kıymetli bir ay olduğunu söyledi.

Şentop, Batı'nın iki yüzlü tavrını eleştirdi. Düzensiz göç konusunda herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Şentop, "Uzun yıllardır Türkiye'deki yaşamış olduğumuz bu sorunla ilgili, düzensiz göçle ilgili, uzaktan sadece bakan, çağrılarımıza cevap vermeyen yeterli derecede destek olmayan Avrupa ülkeleri şimdi hemen burunlarının dibinde çok daha büyük bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldılar" açıklamasını yaptı.

Göç sorununa ilişkin çözüm önerilerini yineleyen Şentop sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göç dediğimiz şey bir ülkenin sorunu değil. Göç küresel bir sorun. Ve biz bunu muhtemelen başlangıç aşamalarındayız. Ne yapmak lazım? Aslında basit. İşte savaş yapmayacaksınız, çatışmayacaksınız. İnsanların kendi doğdukları topraklarda kendi güvenliklerine, güvenliklerine, itimatlarına uygun bir şekilde. Asayiş içerisinde can güvenliğine sahip olarak, mal güvenliğine sahip olarak yaşayabilecekleri bir ortamı kurmamız lazım"