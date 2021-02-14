Terör örgütü PKK’nın 13 masum vatandaşı şehit etmesine sert tepkiler gelmeye devam ediyor.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, çeşitli zamanlarda terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 13 masum vatandaşın teröristler tarafından şehit edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Şehit edilen masum vatandaşlara Allah’tan rahmet ve ailelerine başsağlığı dileyen Destici, “Onlar PKK'ya karşı sivil mücadelenin kahramanları olarak her daim kalbimizde olacaklar” dedi.

“Hainlerin Meclis’te de Türkiye’de de yeri olmamalıdır”

Destici, terör örgütüne tepki göstermeyenlerin ülkede yerinin olmadığının altını çizdi ve operasyonlarda görevli güvenlik güçlerine başarılar diledi:

“Bırakın ‘PKK ya da PYD’ye sırtımızı dayadık’ diyenleri, terörist başının heykelini dikmekten bahsedenleri; Artık, ‘pe ke ke’ diyerek safını terör örgütünden yana seçen ve bu kanlı eylemlerin sahibi PKK'ya terör örgütü demeyen hainlerin Meclis’te de Türkiye'de de yeri yurdu olmamalıdır.”