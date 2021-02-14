Milliyetçi Hareket Partisi olağan kurultaya hazırlanıyor. 13'üncü büyük Kurultay 18 Mart'ta yapılacak.

MHP il ve ilçe kongrelerini geçen kasım ayında tamamladı. Parti bugüne kadar 81 il, 920 ilçede kongrelerini yaparak büyük kurultay sürecine hazır hale geldi.

Salgın şartları ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle Kurultay hafta içi 18 Mart Perşembe günü yapılacak.

Partiyi 2023 seçimlerine hazırlayacak kadrolar belirlenecek

Ankara Arena Spor Salonundaki kurultayda, "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik" ve "Kazanan Türkiye olacak" sloganları kullanılacak.

Salonda Türk bayrakları ve MHP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş ile Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin posterleri yer alacak.

Devlet Bahçeli'nin Genel Başkanlığa tekrar aday olacağı kurultayda bin 200 delege oy kullanacak. Kurultayda partiyi 2023 seçimlerine hazırlayacak kadrolar belirlenecek.