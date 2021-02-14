10 Şubat'ta saat 02.55'te başlayan Pençe Kartal-2 Harekatı sona erdi.

Harekat kapsamında 3'ü sözde üst düzey olmak üzere 51 terörist ölü, 2'si sağ ele geçirildi. PKK'nın alçak saldırısında 13 masum vatandaş şehit oldu.

Ayrıntılar geliyor...

