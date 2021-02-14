Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 14:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gara'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA ]
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde paramotor ile kaçmaya çalışan 3 PKK'lı terörist, SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi.
10 Şubat'ta saat 02.55'te başlayan Pençe Kartal-2 Harekatı sona erdi.
Harekat kapsamında 3'ü sözde üst düzey olmak üzere 51 terörist ölü, 2'si sağ ele geçirildi. PKK'nın alçak saldırısında 13 masum vatandaş şehit oldu.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Irakın Kuzeyi Son Dakika Terörle Mücadele
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