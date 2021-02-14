Terör örgütü PKK’nın stratejik noktalarından Gara’ya düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekatı sona erdi.

Harekat kapsamında 53 terörist etkisiz hale getirildi. PKK’nın alçak saldırısı sonucu 13 masum vatandaş şehit oldu.

3 vatandaşın kimlik belirleme çalışmaları sürüyor

Malatya Valisi Aydın Baruş, 13 vatandaştan 10'unun kimliğinin tespit edildiğini açıkladı. 3 kişinin kimlik belirleme çalışmaları ise sürüyor.

Vali Baruş, "Malatya Adli Tıp Kurumunda cumhuriyet savcısı ve adli tıp uzmanları tarafından yapılan otopsilerin sonuçlarına göre, evlatlarımızın yakın mesafeden ateş edilmek suretiyle 12'sinin baş bölgesinde, birinin ise göğüs bölgesinde mermi giriş çıkışı olduğu tespit edilmiştir" dedi.

Malatya Valisi Aydın Baruş: Terör örgütünün evlatlarımızın bombalı saldırı sonucunda şehit olduğuna yönelik söylentileri tamamen yalan ve alçakça bir provokasyondur. pic.twitter.com/tQvW2u0Hvh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 14, 2021

Malatya Valisi Baruş, terör örgütünün provokasyon yaptığını anlatarak, şunları söyledi:

"Terör örgütünün evlatlarımızın bombalı saldırı sonucunda şehit olduklarına yönelik söylentileri tamamen yalan ve alçakça bir provokasyondur. Şehitlerimizin aileleri de ilimize intikal halinde olup evlatlarımızın naaşlarının görgüleri başsavcılık tarafından kendilerine bizzat yaptırılacaktır."