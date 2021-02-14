Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 13:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akşener'den şehit vatandaşlar için başsağlığı
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaş için başsağlığı diledi.
Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK terör örgütü tarafından Gara'da şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Meral Akşener Terör Örgütü Terörle Mücadele Şehit PKK/KCK
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