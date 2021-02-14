Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yoğun kar yağışının beklendiği yerlerde turuncu ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bilgisini paylaştı.

Kış şartlarında güvenle yolculuk yapılabilmesi için karla örtülen yolların temizlendiği belirtildi.

Bu kapsamda, yurt genelinde bulunan 440 karla mücadele merkezinde, 10 bin 665 araç ve 12 bin 626 personel güvenli ve kesintisiz ulaşımı sağlamak için görev yapıyor.

Ayrıca, olumsuz hava koşullarından uçuş trafiğinin ve demir yolu taşımacılığının etkilenmemesi için de tüm tedbirler alınıyor.

Bakan Adil Karaismailoğlu, vatandaşları araçlarının kış bakımını yaptırmaları ve gizli buzlanmalara karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.