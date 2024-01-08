Hafif Sağanak Yağışlı 8.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 08.01.2024 11:43

Mustafa Destici: İstanbul'da aday göstermeme eğilimindeyiz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz İstanbul'da aday göstermeme eğilimindeyiz. Murat Kurum'a hayırlı olsun diyorum" dedi.

Mustafa Destici: İstanbul'da aday göstermeme eğilimindeyiz
[Fotograf: AA]

Ayrıntılar gelecek...

ETİKETLER
Yerel Seçim 2024
Sıradaki Haber
Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:31
Trabzon'da drift atan sürücüye 38 bin 672 lira ceza
12:35
Sohbet robotları normalde cevaplamayacakları komutlara yanıt verdi
12:33
AKOM'dan İstanbul'a kar uyarısı
12:18
“Rafadan Tayfa: Hayrimatör” Avrupa’da sinemalarda
12:15
Adana'da yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı
12:14
27 yılda 49 bin 310 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapıldı
Organ bağışıyla iki "Muhammed" tek bedende buluştu
Organ bağışıyla iki "Muhammed" tek bedende buluştu
FOTO FOKUS
Kamyonetin yayalara çarpıp iş yerine girdiği anlar kamerada
Kamyonetin yayalara çarpıp iş yerine girdiği anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ