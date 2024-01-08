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TRT Haber 08.01.2024 11:25

Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil" ifadelerine yer verildi.

 

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Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele Fırat Kalkanı Harekatı Barış Pınarı Harekatı
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