Murat Kurum: Kentsel dönüşüm ve ulaşım iki önemli başlığımız olacak

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Kadir Topbaş kabir ziyareti ve Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi ziyaretleri sonrası açıklamalarda bulundu.

Murat Kurum İstanbul için iki önemli başlığın kentsel dönüşüm ve ulaşım olacağını söyledi.

Tüm vatandaşları kucaklayacağının altını çizen Kurum, "İstanbul bizim medeniyetimizin başkenti. Her sokağında medeniyet var. Tabi medeniyetimizin başkenti diyoruz İstanbul'umuza ve yıllardır burada uygulanan geleneklerimiz var. Biz her seçim kampanyasına önce Eyüp Sultan’dan başlarız. Tüm ilçelerde arkadaşlarımız seferberlik anlayışı ile çalışacak. İstanbul'da tüm vatandaşlarımızı kucaklayacağız. İstanbul'da tek riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız. İstanbul'un tarihi yarım adasını tekrar ihya edeceğiz" dedi.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul’da konuşuyor. https://t.co/gWukZFZV4M — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 8, 2024

"Derdimiz İstanbul olacak"

Yapacaklarımızı vatandaşlarımızla el ele yapacağız diyen Kurum şunları söyledi:

"İstanbul'daki trafik çilesini bitirecek adımlar atılacak. İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız. Trafik bu manada önemli bir adımdır. İkinci adımımız da deprem riskini beltaraf etmektir. Hem kısa vadede yapacaklarımzın dışında uzun vadede yapacaklarımızı da vatandaşlarımızla hep beraber el ele yapacağız. Derdimiz İstanbul olacak."

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: İki önemli başlığımız olacak. Biri ulaşım, diğeri kentsel dönüşüm. pic.twitter.com/53uHk0H3ro — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 8, 2024

"İstiyoruz ki İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmasın"

Tarihle geleceğin buluşturulacağını vurgulayan Kurum, "Deprem riski için 39 ilçemizde çalışmaları yapacağız. Bunu şuan bütün İstanbul’da uygulayacak çalışmaları da teşkilatlarımla birlikte yapacağız. İstiyoruz ki İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmasın. Yuvalarımızı güvenli bir hale getirmek istiyoruz. Tarihle geleceğimizi buluşturacağız" dedi.

Murat Kurum, sosyal yaşamla ilgili gençliğin mutlu olduğu İstanbul'u inşa edeceklerini vurgulayarak, projelerin çok yakın zamanda paylaşılacağını söyledi.