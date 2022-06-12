Haber Giriş: 12 Haziran 2022 Pazar 10:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muş'ta Eren Abluka-16 operasyonu başlatıldı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
İçişleri Bakanlığı’nca Muş’ta 578 personelin katılımıyla Eren Abluka-16 şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başlatıldı.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Muş ilinde “Eren Abluka-16 şehit j.ütğm. İsmail Moray” operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 578 personel 39 operasyonel tim görev alıyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları’nın inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği ifade edildi.
Etiketler: Muş Eren Operasyonları PKK/YPG İçişleri Bakanlığı
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