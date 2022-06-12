Haber Giriş: 12 Haziran 2022 Pazar 09:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari Yoncalı Kepizek sırtında istihbarat, İHA ve keşif/gözetleme sonucu yerleri belirlenen 4 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Eren Abluka-2 Operasyonu'nda; Hakkari Yoncalı Kepizek sırtında istihbarat, İHA ve keşif/gözetleme sonucu yerleri belirlenen 4 teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Soylu, "Ay yıldızın evlatları, kahramanlarımıza tebrikler" dedi.
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