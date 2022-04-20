Toplantıda Marmara Denizi’ndeki son durum hakkında bilgi verilirken, şu anda deniz genelinde müsilajın olmadığı aktarıldı. Ancak denizin halen kirlilik bakımından çok üretken olduğuna vurgu yapıldı.

1980 yılında azalmaya başlayan oksijen seviyesinin gelinen noktada daha da azaldığı, buna karşın fosfor miktarının arttığı belirtildi.

İklim değişikliğinin deniz sıcaklığını da artırdığına dikkat çekilirken; buna bağlı olarak alınacak önlemler ele alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum soruna sadece müsilaj olarak değil, genel olarak bakılması gerektiğini belirtirken “Bugün müsilaj çıktı, yarın başka bir şey çıkabilir, hedefimiz kalıcı başarı, Marmara’yı kurtarmak için çalışma yapmalıyız“ dedi.

[Fotoğraf: AA]

Bilim kurulu üyeleri sunum yaparken çözüm için tavsiyelerini sıraladı:

- Şehir, tarım ve endüstri kaynaklı kirlilik acilen azaltılmalı,

-Mevcut atıksu arıtma tesisleri ileri biyolojik arıtma tesislerine ivedilikle dönüştürülmeli,

-Tarımsal faaliyette ve besicilikten kaynaklı kirlilik azaltılmalı,

-Kirliliğin denize ulaşımını önlemek için yapay sulak alanlar oluşturulmalı,

-Atıksuların yeniden kullanımı sağlanmalı,

-Bazı deniz canlıları (deniz patlıcanı, midye) sisteme eklenmeli,

-Küçük balıklar Marmara’ya dağıtılmalı,

-Aşırı avcılığın önüne geçilmeli,

-Hayalet ağlar temizlenmeli,

-Mikroplastik kirliliği azaltılmalı.

Kurum'dan "kurallara uymayanlara göz açtırmayın” uyarısı

Arıtma tesislerine yönelik denetimler de ele alındı. 6 günde 2 bin 75 denetim yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bakan Kurum ilgili bürokratlara denetimler artırılması talimatı verirken “Bir afet varmış gibi gerekirse orada kamp kurun, kurallara uymayanlara göz açtırmayın” uyarısında bulundu.

