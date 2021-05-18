Memleket Hareketi'ni başlatarak il il gezen Muharrem İnce, Memleket Partisi'ni kurdu.

Genel başkan sıfatı ile ilk kez kameraların karşısına geçen İnce, yol haritasını açıkladı.

"Türkiye'yi 3D ile değiştireceğiz"

İktidara gelmeleri halinde Türkiye'de 3D modelini uygulayacaklarını söyleyen İnce, "Türkiye'yi değiştireceğiz diyoruz. Peki neyi öneriyoruz? 3D modelini öneriyoruz. Dürüst devlet, denetlenebilir devlet ve dijital devlet" açıklamasında bulundu.

İnce'den muhalefete eleştiri

Muharrem İnce, CHP ile yollarını ayırırken yaptığı eleştirileri yine gündeme getirdi.

"Korkak bir muhalefet var. Aman onu söylemeyeyim, aman bunu söylemeyeyim yanlış anlarlar. Umut olmayan, toplumsal muhalefeti örgütlemeyen, çözüm üretmeyen bir muhalefet var."

İnce, tüzük gereği kendisine en fazla iki seçim hakkı tanıdığını da açıkladı. 2 seçimde başarısız olursa parti başkanlığını bırakacağını söyledi.

Logo eleştirilerine yanıt

Partisinin logosuna yönelik eleştirilere de cevap veren İnce, "Eleştirileri duyacakmışım. Logomuz bir şirketin logosuna benziyor ya, orada 8 bölge var, burada 7 bölge var; 8-7'ye ne kadar benziyorsa o kadar benziyor. Onlarda kırmızı var, bizde mavi var; mavi, kırmızıya ne kadar benziyorsa o kadar benziyor. Bırakın bu işleri" dedi.



