İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzetti.

O benzetmeye hem Cumhurbaşkanlığı hem de AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi.

İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızı eli kanlı bir katile benzetmek siyaset etmek değil

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Akşener'e sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla tepki verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızı eli kanlı bir katile benzetmek siyaset etmek değildir. Bu benzetmeyi yapanlar aynı ifadeleri Mescid-i Aksa önündeki Filistinlilerin yanında kullansınlar. Onlara en güzel cevabı yine Filistinli kardeşlerimiz ve tüm gönül coğrafyamız verecektir. Yazık."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Akıl ve vicdan tutulması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tepkisini Twitter'dan yaptığı açıklamayla gösterdi:

"Filistin davasını bir kutsal emanet olarak taşıyan Cumhurbaşkanımızla bebek katili Netanyahu’yu aynı cümlede zikretmek sadece Siyonistleri sevindirir. Bu sakil benzetme siyaset değil bir akıl ve vicdan tutulmasıdır."

Adalet Bakanı Gül: Büyük bir izansızlıktır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Tüm dünyada mazlumun umudu ve duası olan Sayın Cumhurbaşkanımızı, ırkçı İsrail rejiminin eli kanlı lideriyle aynı kefeye koymak, ölçü ve tartı bilmezliktir, büyük bir izansızlıktır. Siyasi rekabet uğruna insani nezaket gözden çıkarılmamalıdır. İyi Parti Genel Başkanı'nı hadsiz ve çirkin beyanı nedeniyle kınıyor, millet ve tarih huzurunda özür dilemeye davet ediyorum."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Terör yandaşı partilerle ittifak kurdukça diliniz Kandille uyumlu hale geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tepkisini sosyal medyadan yaptığı şu açıklamayla gösterdi:

"Filistin’de Erdoğan’a dua eden mazlumların ahı sizi yakar Meral Akşener. Sizin milliyetçiliğiniz kendi ülkesinin liderini azılı bir katille eş tutmak mıdır? Belli ki terör yandaşı partilerle ittifak kurdukça diliniz Kandille uyumlu hale geliyor. Yazıklar olsun!"

AK Parti Sözcüsü Çelik: Siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biridir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi.

"Siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biridir"

İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı ifadeleri en şiddetli şekilde kınadıklarını ifade eden Çelik, "Cumhurbaşkanımızı, yaşlı, kadın, çoluk çocuk demeden Filistinli Müslümanları katleden Netenyahu'ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biridir" dedi.

"Cumhurbaşkanımız, Filistin için uluslararası diplomasiyi yürüten isimdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin için uluslararası diplomasiyi yürüten önemli bir isim olduğunu söyleyen Çelik, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız, Harem-i Şerif'te krizin başladığı andan itibaren Filistin için uluslararası diplomasiyi yürüten, bu amaçla dünya liderleri ile görüşen, uluslararası kurumları harekete geçiren isimdir. Bu mücadeleyi veren Cumhurbaşkanımızla çocuk katili Netenyahu’yu yan yana zikretmek, ancak Cumhurbaşkanımızın Filistin ve Mescidi Aksa için verdiği mücadeleye zarar vermek isteyenlerin gayreti olabilir. Cumhurbaşkanımız içerden ve dışardan yapılan ahlak dışı saldırılara bakmadan mücadelesini sürdürüyor. Gazze’den, Kudüs’ten ve Mescidi Aksa’dan bu mücadele ve Cumhurbaşkanımız için yapılan dualara şahidiz."

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Söylediği izansız sözleri dolayısı ile şiddetle kınıyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabındaki paylaşımda tepki gösterdi:

"Meral Akşener'i, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında söylediği izansız sözleri dolayısı ile şiddetle kınıyoruz. Eğer Akşener, Netanyahu'yu birilerine benzetecekse 'açık iş birliği-gizli ittifak' yaptıkları masum insanların katili terör örgütünün siyasal uzantılarına benzetsin."