AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi.

"Siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biridir"

İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı ifadeleri en şiddetli şekilde kınadıklarını ifade eden Çelik, "Cumhurbaşkanımızı, yaşlı, kadın, çoluk çocuk demeden Filistinli Müslümanları katleden Netenyahu'ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biridir" dedi.

"Cumhurbaşkanımız, Filistin için uluslararası diplomasiyi yürüten isimdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin için uluslararası diplomasiyi yürüten önemli bir isim olduğunu söyleyen Çelik, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız, Harem-i Şerif'te krizin başladığı andan itibaren Filistin için uluslararası diplomasiyi yürüten, bu amaçla dünya liderleri ile görüşen, uluslararası kurumları harekete geçiren isimdir. Bu mücadeleyi veren Cumhurbaşkanımızla çocuk katili Netenyahu’yu yan yana zikretmek, ancak Cumhurbaşkanımızın Filistin ve Mescidi Aksa için verdiği mücadeleye zarar vermek isteyenlerin gayreti olabilir. Cumhurbaşkanımız içerden ve dışardan yapılan ahlak dışı saldırılara bakmadan mücadelesini sürdürüyor. Gazze’den, Kudüs’ten ve Mescidi Aksa’dan bu mücadele ve Cumhurbaşkanımız için yapılan dualara şahidiz."