Yerli otomobil TOGG başta olmak üzere önümüzdeki yıllarda elektrikli araçlar yollarda olacak.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) de elektrikli araçların ve şarj sistemlerinin standartlarının yol haritasını açıkladı.

Elektrikli araçlara yol haritası

Teknik standartlar, mevzuat düzenlemeleri, yatırım destekleri.

Hazırlanan kılavuzda bu başlıklar belirlendi. Amaç; şarj ekosistemini kısa zamanda olgunlaştırmak.

"2030 yılına kadar 2 milyonun üzerinde elektrikli araç yollarda olacak"

Açıklamayı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı.

"Elektrikli araç satışları, son yıllarda küresel seviyede hızla artıyor. Önümüzdeki yıllarda daha fazla elektrikli aracı günlük hayatımızda kullanacağız. Öngörülerimize göre 2030 yılına kadar 2 milyonun üzerinde elektrikli araç yollarda olacak. Bunun önemli bir kısmını hiç şüphesiz TOGG oluşturacak. Bu kapasiteye hizmet verecek 200 binden fazla kamuya açık şarj noktasına ihtiyaç duyulacak. Bu bakımdan, önümüzdeki yıllarda elektrikli araçlarla birlikte şarj altyapısı da çok hızlı bir şekilde büyüyecek. TSE tarafından yayınlanan bu standart da bu çalışmaların zeminini ve ilk adımını teşkil ediyor."

Düzenleme hazırlanırken sektör temsilcilerinden alınan görüşlerle ortak bir dil oluşturuldu.