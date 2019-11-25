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Muharrem İnce: CHP yönetimi o iftiracıyı bulup cezalandırmalı25 Kasım 2019 Pazartesi 11:20 - Son Güncelleme 25 Kasım 2019 Pazartesi 11:33
Muharrem İnce, "Bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekçiliğiyle ortada, CHP yönetimi o iftiracıyı bulup cezalandırmalı" açıklamasını yaptı.
Muharrem İnce, Külliye'ye giden CHP'linin kendisi olduğu iddialarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır. O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar." ifadelerini kullandı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Muharrem İnce kumpas CHP