Muharrem İnce, Külliye'ye giden CHP'linin kendisi olduğu iddialarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır. O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber