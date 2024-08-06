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Gündem
İHA 06.08.2024 16:48

Muğla'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk ölümden döndü. Talihsiz çocuk hastaneye kaldırılırken, saldırgan köpek belediye görevlileri tarafından barınağa götürüldü.

Muğla'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı

Evlerinden markete gitmek için çıkan 7 yaşındaki Osman Döner’e mahallede bir iş yerinde bulunan ve beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpek saldırdı.

Gürültü ve çığlıklara koşan çevre sakinleri ve çocuğun ailesi köpeğin ağzından 7 yaşındaki çocuğu zorlukla kurtardı.

Vücudunun değişik yerlerinde ağır ısırık yarası olan çocuk, bölgeye çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Ortaca Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan 7 yaşındaki çocuğun köpek ısırığının oluşturduğu yaraların yanında ciddi bir travma yaşadığı belirtildi.

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