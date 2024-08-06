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TRT Haber 06.08.2024 16:08

Dışişleri Bakanlığı'ndan eli kanlı İsrailli bakana tepki

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail Dışişleri Bakanı, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan, iftira ve yalan dolu, düzeysiz paylaşımlar yapmayı alışkanlık haline getirmiştir. Bahse konu şahıs, muhatap alınacak biri olma niteliğini çoktan yitirmiştir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan eli kanlı İsrailli bakana tepki

Dışişleri Bakanlığı, katil İsrail'in eli kanlı Dışişleri Bakanı Katz'ın, bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan, "iftira ve yalan dolu, düzeysiz paylaşımlar yapmayı alışkanlık haline getirdiği" hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu şahıs, muhatap alınacak biri olma niteliğini çoktan yitirmiştir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filistinlilere en güçlü desteği vermeyi sürdürecektir."

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan iftira ve hakaret içeren bir paylaşım yapmıştı.

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