Açık 31.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 06.08.2024 14:43

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda, yerli ve milli silah sistemleri ile teknolojilere yönelik kararların alınması bekleniyor.

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı
[Fotograf: AA]

Savunma Sanayii İcra Komitesi, 7 aylık aranın ardından Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıda Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki başarı ve hedeflerine ilişkin genel değerlendirme yapılacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklenmesi için kararlar alınacak.

Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin gündeminde, her yıl yeni rekorların gerçekleştiği savunma sanayii ihracatı da olacak.

Türkiye, 2023 yılında 185 ülkeye 230 çeşit savunma sanayii ürünü ihraç ederek 5,5 milyar dolar gelir elde etmişti. 2024'teki beklenti ise 7 milyar dolarlık ihracatla yeni bir rekora imza atılması.

Toplantıda, Türkiye Yüzyılı'nda tam bağımsız savunma sanayii için atılacak adımlar da ele alınacak.
Yerli ve milli silah sistemleri ile teknolojilere yönelik kararlar alınacak.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Savunma Sanayii
Sıradaki Haber
Tütün mamulleri kulllanımının özendirilmesini önleyecek yeni tedbirler geliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:44
Tütün mamulleri kulllanımının özendirilmesini önleyecek yeni tedbirler geliyor
14:35
Posta veya hızlı kargoyla gelen eşyada kıymet bedeli belirlendi
14:33
Nevşehir'de düğün yolunda kaza: 13 yaralı
14:48
Yazın böcek ısırmalarına dikkat
14:54
Bakan Kacır: Elektrikli araç devriminde en iddialı ülkelerden biriyiz
14:04
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü
İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin Hiroşima'ya atom bombası atmasının 79. yılı
İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin Hiroşima'ya atom bombası atmasının 79. yılı
FOTO FOKUS
Asırlık "Küçük Palandöken Tabyası" tarihin izlerini yansıtıyor
Asırlık "Küçük Palandöken Tabyası" tarihin izlerini yansıtıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ