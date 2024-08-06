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Gündem
TRT Haber 06.08.2024 13:31

Irak’ın kuzeyindeki 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyindeki 8 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Güçlüyüz, kararlıyız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek."

 

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Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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