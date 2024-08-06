Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin davada ara karar açıklandı

14 Ekim 2022 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen patlamaya ilişkin dava devam ediyor.

43 maden işçisinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili 4'ü tutuklu 23 sanığın yargılandığı davanın 8'inci duruşması görüldü.

Bartın Adliyesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

4 sanık hakkında 1062 yıla kadar hapis talep ediliyor

Müşteki avukatları, havalandırma sorunu olduğunun bilinmesine rağmen sanık ve şüphelilerin ilkel yollarla sorunu çözmeye çalıştıkları ve sorunun çözülmeden üretime devam edildiği, sensörlerin çalışmadığı, su barajlarının bulunmadığının açıkça görüldüğünü öne sürerek, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını talep etti.

Sanık avukatları da tanıkların beyanlarıyla üretim baskısının olmadığının görüldüğünü, maden ocağında keşif yapılmasının uzun süreç alacağından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesinin adil olmayacağını savunarak, tutuklu sanıkların tahliyelerini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, "olası kastla öldürme" suçundan yargılanan sanıklar dönemin TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu, başmühendis Mehmet Tural'ın tutukluluk halinin devamına, "bilinçli taksirle öldürme" suçundan yargılanan ve önceki duruşmada tahliyelerine karar verilen kartiyelerden sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman'ın ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı tedbir kararının devamına karar verdi.

Heyet, Türkiye Maden Mühendisleri Odasından gelen raporun incelenerek Amasra Taşkömürü İşletmeleri Müessesesine gönderilmesine, bilirkişi heyetinin rapor oluşturması için 15 Ekim'e kadar süre verilmesine karar vererek duruşmayı 1 Kasım'a erteledi.

4 sanık hakkında 42 kez 'olası kastla öldürme' suçundan 1062 yıla kadar hapis talep ediliyor.