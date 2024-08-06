Özel'in 'altı ok'a renk önerisi tartışma yarattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti amblemindeki devletçilik ilkesini temsil eden oku, iki renge boyayacaklarını söyledi. Değişiklik için eylülde yapılacak tüzük ve program kurultayına işaret etti.

Özel CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı'nda şu sözleri sarf etmişti:

"Umudum odur ki CHP'nin oklarının en ortasındaki devletçilik okunu, o program kurultayına katacağımız çevreci, sürdürülebilir, doğa dostu, kalkınmaya inanan projeler ve kadın erkek eşitliğine yönelik olan net tutumumuzla devletçilik okunun yarısını yeşile yarısını mora boyayacağız."

Özel'in açıklamaları tartışmaları da beraberinde getirdi. Özel'in bahsettiği yeşil ve mor rengi, DEM Parti'nin ambleminde yer aldığına yönelik sosyal medyada yorumlar yapıldı.

"Partimizin simgesi ile ilgili değişiklik söz konusu değil"

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Özgür Özel'in aksine farklı bir açıklama yaparak, parti ambleminde Özel'in açıkladığı değişikliğin söz konusu olmadığını söyledi.

"Genel başkanımız Sayın Özgür Özel, 'devletçilik' okunun ifade ettiği anlayışımızı anlatırken; çevreci, doğa dostu, sürdürülebilir politikalara ve toplumsal cinsiyet eşitliğine bağlılığımızı vurgulamıştır. Çevreciliği temsil eden yeşil ve kadın-erkek eşitliğini simgeleyen mor renk, devletçilik anlayışımızla sembolize edilmek amacıyla ifade edilmiştir. Partimizin simgesi ve bayrağı ile ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu değildir."

