Açık 31.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 06.08.2024 15:14

Özel'in 'altı ok'a renk önerisi tartışma yarattı

CHP Genel Başkanı Özel'in, parti ambleminde devletçiliği simgeleyen okun rengini değiştirmek istediğini söylemesi tartışma yarattı. Özel'in açıkladığı yeşil ve mor rengi, DEM Parti'nin ambleminde kullanması dikkati çekti. Parti Sözcüsü Deniz Yücel ise Özgür Özel'in aksine "Partimizin simgesi ve bayrağı ile ilgili herhangi bir değişiklik yok" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti amblemindeki devletçilik ilkesini temsil eden oku, iki renge boyayacaklarını söyledi. Değişiklik için eylülde yapılacak tüzük ve program kurultayına işaret etti.

Özel CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı'nda şu sözleri sarf etmişti:

"Umudum odur ki CHP'nin oklarının en ortasındaki devletçilik okunu, o program kurultayına katacağımız çevreci, sürdürülebilir, doğa dostu, kalkınmaya inanan projeler ve kadın erkek eşitliğine yönelik olan net tutumumuzla devletçilik okunun yarısını yeşile yarısını mora boyayacağız."

Özel'in açıklamaları tartışmaları da beraberinde getirdi. Özel'in bahsettiği yeşil ve mor rengi, DEM Parti'nin ambleminde yer aldığına yönelik sosyal medyada yorumlar yapıldı.

"Partimizin simgesi ile ilgili değişiklik söz konusu değil"

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Özgür Özel'in aksine farklı bir açıklama yaparak, parti ambleminde Özel'in açıkladığı değişikliğin söz konusu olmadığını söyledi.

"Genel başkanımız Sayın Özgür Özel, 'devletçilik' okunun ifade ettiği anlayışımızı anlatırken; çevreci, doğa dostu, sürdürülebilir politikalara ve toplumsal cinsiyet eşitliğine bağlılığımızı vurgulamıştır. Çevreciliği temsil eden yeşil ve kadın-erkek eşitliğini simgeleyen mor renk, devletçilik anlayışımızla sembolize edilmek amacıyla ifade edilmiştir. Partimizin simgesi ve bayrağı ile ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu değildir."
 

ETİKETLER
CHP Özgür Özel
Sıradaki Haber
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:39
Lübnan Hizbullahı'ndan İsrail'in kuzeyindeki askeri üsse saldırı: 2 yaralı
16:34
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten küstah İsralli bakana sert tepki
16:47
Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 ölü
16:20
Galler'de bir ilk: Eluned Morgan başbakan seçildi
16:17
Necmi dedenin güvercin sevgisi
16:29
Dışişleri Bakanlığı'ndan eli kanlı İsrailli bakana tepki
İsrail'in Cenin'deki saldırılarının izleri
İsrail'in Cenin'deki saldırılarının izleri
FOTO FOKUS
Necmi dedenin güvercin sevgisi
Necmi dedenin güvercin sevgisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ