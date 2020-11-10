Ayda Gezgin henüz 3 yaşında.

Türkiye onu İzmir'de, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan apartmandan 91 saat sonra canlı çıkarılması ile tanıdı.

O enkazdan çıkarıldığında herkes mutluluk gözyaşlarına boğulmuştu.

Ege Üniversitesi Hastanesinde yatan minik Ayda, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmişti.

Ayda, bir video ile tüm Türkiye'ye mesaj yolladı.

Ayda, "Hepinizi çok seviyorum. Ben çok iyiyim, beni merak etmeyin." diyerek öpücük gönderdi.