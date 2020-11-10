Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan yazılı açıklamada Suriye’nin kuzeyinde PKK/PYD/YPG ve DEAŞ varlığını sonlandırmak için Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarının başarıyla tamamlandığı hatırlatıldı.

Huzur ve güven ortamının sağlandığı Barış Pınarı bölgesinde sızma ve saldırı girişimlerine anında karşılık verildiği belirtilerek dün Rasulayn ve Telabyad bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 26 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Suriye’nin kuzeyinde tesis edilen barış ve istikrar ortamının muhafaza edilmesine kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

Atatürk'e anma

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82’nci yıl dönümünün de anıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Bakanlığı; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, mücadelelerle dolu hayatından ve fikirlerinden aldığı ilhamla, ülkemizin ve asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerine yönelecek tüm tehdit ve tehlikelere karşı; karada, denizde ve havada büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadelemiz ebediyen devam edecektir."

Azerbaycan'a kutlama

Açıklamada Azerbaycan'ın Karabağ zaferi de kutlandı: "Bakanımızın da ifade ettiği gibi, yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan öz topraklarını geri almak, Ermenistan’ın barbarca saldırılarını sonlandırmak için haklı bir mücadele veren ve bu mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz.

İmzalanan ateşkes anlaşmasındaki şartların yerine getirilmesi, işgal altındaki tüm topraklarının Azerbaycan’a iade edilmesi, bölgede barış ve huzur ortamının yeniden sağlanması sürecinde de 'İki devlet tek millet' olduğumuz can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz."