Atatürk'ü Cumhuriyet gazetesi adına takip eden Selahattin Giz, 45 yıl önce TRT'ye konuk oldu. Hiç bilinmeyen fotoğrafların hikayesini ilk günkü heyecanla anlattı: “Karşısına geçtiğimiz zaman o kadar güzel poz verirdi ki heyecanımız fark etmeden bertaraf olurdu...”

“Sabahın erken saatinde ayakkabımın boyalı olmasına dikkat ederek, bayram çocuğu heyecanı ile Haydarpaşa'ya giderdim” diyen Giz, Atatürk'ten gördüğü tevazu ve sabır için ömrü boyunca minnettar kaldı.



“Bir daha Ankara'ya gidemediler hep burada kaldılar…”

Giz, Atatürk’ün karizmasını ise şöyle anlattı: “O bir büst gibidir, objektifin çok sevdiği bir tipe malik bir kişiydi…”



Atatürk’ü manevi kızı Ülkü'ye şefkatle bakarken de seyahatlerinde de Giz fotoğraflamıştı.



Ankara'dan İstanbul'a son gidişini de tarihe yansıtmıştı: “Bir daha Ankara'ya gidemediler hep burada kaldılar…”



Atatürk’ün halkla iç içe olduğu anlar, Moda Kulübü ziyaretleri, Yalova'daki orman yürüyüşleri Giz’in objektifinden Türkiye’nin hafızasına kazındı.

