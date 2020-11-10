Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 12. Büyükelçiler Konferansı'nın ikinci gününde Türkiye'nin yurt dışı ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilere hitap etti.

Çavuşoğlu, hoş görmek veya birlikte yaşamayı öğrenmek yerine başkalarının dinlerini tanzim etmeye yeltenmenin "apaçık densizlik" olduğunu söyledi.

Hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünün savunucusu olmaya devam edeceklerini dile getiren Çavuşoğlu, "1,5 milyardan fazla insanın kalbinde müstesna bir yeri olan Peygamber Efendimize (SAV) ve diğer kutsallarımıza hakaret edilmesini ifade özgürlüğü olarak göremeyiz. Duruşumuz bu kadar net ve haklı." dedi.

"Yasal süreçlerin takipçisi olacağız"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Konseyi ve AGİT gibi çok taraflı platformlarda bu işin bayraktarlığını yapmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Bu vesileyle, Dışişleri Bakanlığı olarak bundan sonra yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve göçmen karşıtlığı gibi konularda bilhassa Batı'da yaşanan gelişmelere ilişkin yıllık raporlar hazırlayacağımızı buradan duyurmak istiyorum. Bu raporlar yoluyla işlenen suçları teşhir edeceğiz, yasal süreçlerin takipçisi olacağız." diye konuştu.