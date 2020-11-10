Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, görevine başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Bakan Elvan, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım. Teveccühleriyle şahsıma bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Değerli Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a milletimize bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlı hizmetlere vesile kılsın."