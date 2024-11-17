Çok Bulutlu 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 17.11.2024 19:34

Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti

Sümeroloji alanındaki çalışmalarıyla bilinen Muazzez İlmiye Çığ, Mersin'de tedavi gördüğü hastanede 110 yaşında yaşamını yitirdi.

Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti

Mersin'in Mezitli ilçesindeki özel bir hastanede rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 1914 doğumlu Sümerolog ve akademisyen Çığ, yoğun bakıma alındı.

Çığ, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Bakan Ersoy'dan Çığ'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mersin'de 110 yaşında vefat eden Sümerolog, arkeolog ve dilbilimci Muazzez İlmiye Çığ için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Türk kültürüne ve tarihine eşsiz katkılar sunan Çığ'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

"Ömrünü insanlık tarihinin en eski izlerini aydınlatmaya adamış değerli bilim insanımız, araştırmaları ve eserleriyle nesiller boyu hatırlanacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Türk bilim dünyasının başı sağ olsun."

Sıradaki Haber
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Biz sağlık hizmetlerini dünyada en iyi yapan ülkelerden bir tanesiyiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:36
Datça'da motor yat kayalığa çarptı
12:35
Hakkari'de takla atan minibüsteki 11 kişi yaralandı
12:34
Doğu Anadolu'da kış yüzünü gösteriyor
12:33
ABD'de Biden'ın Ukrayna'ya uzun menzilli Amerikan silahlarını Rusya'da kullanma izni vermesi tartışılıyor
12:26
Türk bilim insanları şeker ölçümünü pratik hale getiren tıbbi cihaz üretti
12:23
Yenidoğan çetesi davası başladı
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ekmek krizi derinleşiyor
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ekmek krizi derinleşiyor
FOTO FOKUS
"Cep Herkülü" Naim Süleymanoğlu
"Cep Herkülü" Naim Süleymanoğlu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ