Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika cevaplama süresi verildi.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 77 ilde, 98 sınav merkezinde, 1489 bina, 27 bin 134 salonda gerçekleştirildi.

Geçen yılki sınavdan 81 bin 618 daha fazla adayın başvuru yaptığı 2023-MSÜ'ye 610 bin 419 aday başvuru yaptı.

Bu yıl Antalya-Alanya, Balıkesir-Bandırma, Mersin-Tarsus, Kocaeli-Gebze ilçelerinde ilk kez MSÜ düzenlendi.

Sınav sonuçları, 27 Nisan'da açıklanacak.

Temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023-MSÜ'nün temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen soruların tamamına, https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığını görüntüleme süreci, 12 Nisan saat 23.59'da sona erecek.