Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 16:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSB'nin seyyar sahra hastanesi 788 kişiye hizmet verdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından Kahramanmaraş'a kurulan seyyar sahra hastanesi 788 kişiye hizmet verdi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Kahramanmaraş'taki seyyar sahra hastanesi 788 kişiye hizmet verdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, bakanlık tarafından Kahramanmaraş'ta kurulan seyyar sahra hastanesinde depremden etkilenen vatandaşların tedavisi aralıksız sürüyor.
Depremin ardından 788 kişiye hizmet veren hastanede 12 vatandaş ameliyat edildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Deprem
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