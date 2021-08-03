Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda,, çeşitli iş makinalarıyla yangına müdahale görüntüsü yer alıyor.

Bakanlıktan Yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelede, yangınla mücadelede her zaman ve her yerde milletinin emrinde, milletinin yanında" mesajı paylaşıldı.

Milas'taki Hava Meydan Komutanlığında görevli Mehmetçiğin, arazöz ve iş makinaları ile bölgede devam eden yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bilgisine de yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Personelinin katkılarıyla hazırlanan ve Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına katılanlara dağıtılacak olan yiyecek, içecek ve giyecek kolilerini de Kızılay'a teslim etti.

