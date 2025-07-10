MSB'den "metan gazı zehirlenmesi" açıklaması: Öngörülemez ve olağan dışı olarak gelişmiştir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Millî Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesinde 12 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü olayla ilgili sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

Olayın meydana gelişi

"Irak’ın kuzeyinde 2019 yılında başlatılan Pençe Serisi Harekâtlar kapsamında toplam 3 bin 765 mağara/sığınağın tespit, arama ve imhası başarıyla gerçekleştirilmiş ve bugüne kadar yaşanan bu olay dışında herhangi bir gazdan etkilenme olayı yaşanmamıştır.

Ayrıca; harekât alanlarında mağara, sığınak ve tünel tespit ve imha faaliyetlerimiz devam ederken diğer taraftan da aziz naaşlarına ulaşılamayan şehitlerimizin naaşlarını arama çalışmaları aralıksız sürdürülmüştür.

Bu kapsamda; 3 Kasım 2022’de şehit olan P.Uzm.Çvş. Mustafa BAZNA’nın naaşına 29 Ocak 2025’te, 7 Temmuz 2022’de şehit olan P.Uzm.Çvş. Nurettin TOKYÜREK’in naaşına 26 Mart 2025’te ulaşılmıştır. 28 Mayıs 2022’de Pençe Kilit Harekât Bölgesinde şehit olan P.Ütğm. Nuri Melih BOZKURT’un naaşını arama çalışmaları ise ilk andan itibaren devam etmektedir.

Olayın gerçekleştiği 852 rakımlı tepedeki mağara; 23-24 Haziran 2024’te terör örgütü mensuplarından temizlenerek mağaranın tüm giriş ve mazgalları kapatılmıştır.

Aziz şehidimizin naaşını arama faaliyetine, alınan duyum üzerine 1 Temmuz 2025’ten itibaren 852 rakımlı tepedeki mağarada devam edilmiştir.

Bahse konu mağarada 1-5 Temmuz tarihleri arasında öncelikle keşif köpeği, sonrasında Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi marifetiyle birinci katta arama tarama faaliyeti icra edilmiş, basamaklı ve kademeli bir yapıda ikinci bir kat daha olduğu tespit edilmiştir.

Olayın yaşandığı 6 Temmuz’da mağaraya girilmeden köpek ile tekrar keşif yapılmış, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesi üzerine 3 grup hâlinde (6+4+2) aralıklarla toplam 12 personelimiz ile mağaraya girilmiştir.

Bir gün önce tespit edilen ikinci katın arama tarama faaliyeti esnasında önde ilerleyen unsurlarımızda sendeleme ve bayılmaların olması üzerine en arkadaki irtibat ve emniyet timi (2 kişi) dışarı çıkarak yardım istemiştir.

Dışarıda bulunan 5 personel yardım çağrısı üzerine silah arkadaşlarını kurtarmak için derhal mağaraya girmiş, girenlerin bir kısmında da sendeleme ve bayılmalar olmuştur. Ardından, dışarda bulunan 12 personelimiz ikişerli gruplar hâlinde mağaraya girmiş, gazdan etkilenen personeli dışarıya çıkarmaya çalışmıştır.

En önde bulunan 7 silah arkadaşımız hariç gazdan etkilenen tüm personelimiz, arama tarama faaliyetinde görevli personelimizin fedakârlığıyla dışarı çıkarılmış ve derhâl hava yolu ile hastaneye sevk edilmiş, tüm müdahalelere rağmen 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

İlk defa karşılaşılan bir durum olması nedeniyle AFAD ve Türkiye Taş Kömürü Kurumuna bağlı uzman arama kurtarma ekiplerinden destek talep edilmiştir. Uzman ekipler tarafından yapılan ölçümlerde mağara içerisinde karbonmonoksit, metan ve hidrojen sülfür gazlarına rastlanmış, oksijen oranının yüzde 19’a düştüğünün tespit edilmesi üzerine mağaraya fanlarla oksijen basılmıştır.

Oksijen seviyesinin yüzde 60’a çıkarılması sonrası mağaraya giren Türkiye Taş Kömürü Kurumu uzman ekipleri tarafından şehit olan 7 kahraman silah arkadaşımızın naaşına ulaşılmıştır.

Şehitlerimizin tahliyesinde gösterdikleri özverili çalışmaları nedeniyle AFAD, UMKE ve Türkiye Taş Kömürü Kurumu personeline bir kez daha teşekkür ederiz."

Kamuoyuna yansıyan iddialar

"Basında ve sosyal medyada yer alan; gazdan etkilenen personelimizin tamamının aynı anda mağara içerisine girdiği, görev teçhizatlarının eksik olduğu ve gaz maskelerinin olmadığı, mağara içerisinde göçük meydana geldiği, tuzak olduğu, kimyasal gaz bulunduğu, şarapnel ile şehit olan ya da yaralanan silah arkadaşımızın olduğu iddiaları tamamen asılsızdır."

Dezenformasyon ve TSK’yı yıpratma çabaları

"Yaşadığımız bu olay istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiş, istenmeyen ve hepimizi derinden yaralayan bir şekilde sonuçlanmıştır.

Ender rastlanan bu olay sonrası ek tedbirler alınacağından, gerekli derslerin çıkarılarak benzer acıların bir daha yaşanmaması için tüm süreçlerin titizlikle gözden geçirileceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Bahse konu olayla ilgili derhâl başlatılan idari tahkikat süreci devam etmekte, olay tüm yönleri ile ayrıntılı şekilde incelenmekte; mağara içerisinde bulunan karbonmonoksit, metan ve hidrojen sülfür gazlarının kaynağının tespitine insansız sistemlerin kullanılması da dâhil devam edilmektedir.

Tahkikatın devam ettiği bu aşamada, kamuoyunun yalnızca resmî makamlardan yapılan açıklamalara itibar etmesi önem arz etmektedir. Yürütülen idari tahkikatın sonucu tamamlanmasını müteakip kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Yapılan ve yapılacak olan resmî açıklamaları beklemeden, idari tahkikat süreci tamamlanmadan konu ile ilgili kamuoyunda sinsi bir fırsatçılıkla art niyetli yapılan haber, paylaşım, yorum ve değerlendirmeler, asla kabul edilemez.

Gerçeklikten uzak olduğu halde kesin yargıyla ortaya atılan iddialar ile komplo teorileri üreten manipülatif söylem ve içerikler, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi karalamaya ve yıpratmaya yönelik sistematik bir dezenformasyon çabasıdır.

Bu yapılanların, her şeyden önce, aziz şehitlerimize, şehitlerimizin kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize hakaret olduğu unutulmamalıdır.

Gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi, güveni ve duasından alan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; meydana gelen olay ve gelişmeler konusunda mevzuat çerçevesinde hiç olmadığı kadar açık ve şeffaf olmaya, kamuoyunu zamanında ve doğru şekilde bilgilendirmeye ve halkımızın kendisine duyduğu güçlü güvene layık olmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir.

Şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; tedavileri devam eden personelimize acil şifalar diliyoruz.”

Hava Kuvvetlerinin yeni komutanlıkları açıldı

Millî Savunma Bakanlığı, yeni teşkil edilen Hava ARMERKOM ve 403. Filo hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Sn. Bakanımızın talimatıyla Hv.K.K.lığı Araştırma Merkez Komutanlığı ve 403’üncü Test Filo Komutanlığı Hava Kuvvetleri Komutanımız tarafından 04 Temmuz 2025 tarihinde Savunma Sanayimizin yakınında Mürted Hava Meydan K.lığı’ndaki yerleşkesinde açılarak göreve başlamıştır.

Hv.K.K.mızın teknolojik kabiliyetlerini artırmak, görev sistemleriyle entegre çalışacak millî çözümleri hayata geçirmek ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının platform geliştirme uçuş testleri yetkinliğini kurumsallaştırmak amacıyla iki yeni yapı resmen faaliyete başlamıştır.

Araştırma Merkez Komutanlığı, uluslararası harekat sahalarında teknolojik gelişmeleri ve güncel harekat ihtiyaçlarını yakından takip eden; bu konuda güncel literatüre hâkim mühendislik ve Ar-Ge çalışmalarıyla, geleceğin hava platformlarına yön verecek bilimsel altyapıyı oluşturmayı, ihtiyaç duyulan sistemlere yönelik prototip üretimi ve laboratuvar sistem testlerini yürütmeyi hedeflemektedir.

403’üncü Test Filo Komutanlığı ise, tüm uçak üreticisi ülkelerde yer alan devlet bağlısı test birimlerinde kullanılan teknik ve yöntemlerle, TUSAŞ tarafından geliştirilen KAAN, HÜRJET gibi millî savaş uçaklarının geliştirme ve sertifikasyon uçuş testlerine Deneysel Test Pilotları ve Uçuş Test mühendisleri ile katılım sağlayacaktır. Planlama ve icra safhasında vereceği destekle, performans, emniyet ve operasyonel kabiliyet doğrulama süreçlerinde üretici firmalarla koordineli şekilde görev alacaktır.

Bu iki stratejik birim sayesinde;

Hava Kuvvetlerimiz, yalnızca kullanıcı olarak değil, uluslararası uçak üreticisi tüm ülkelerde olduğu gibi, teknik karar verici bir otorite olarak sistemlerin geliştirilme sürecine doğrudan katkı sunacaktır.

Bu sayede savaş uçaklarımızın operasyonel kabiliyeti artırılacak, geliştirme sürecinde karşılan yetersizlikler, kabul safhasına gelmeden önce, daha erken safhalarda, daha düşük maliyet ile daha kısa sürede giderilebilecektir.”

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 28 Mayıs 2022'de teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan ve yapılan tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arama faaliyeti esnasında, teröristlerden temizlenen 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 6 Temmuz'da metan ve karbonmonoksit gazına maruz kalarak şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet diledi.

Olayın ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Hakkari'ye gittiğini ifade eden Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Bakanımız, aziz şehitlerimiz için düzenlenen uğurlama törenlerine katılmış, ardından 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığında yapılacak faaliyetlere ilişkin talimatlar vermiş, müteakiben, söz konusu olay sonrası Ankara'ya sevk edilen ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam eden kahraman Mehmetçiklerimizi ziyaret etmiştir. Bahse konu olayla ilgili derhal başlatılan idari tahkikat süreci devam etmekte, olay tüm yönleriyle ayrıntılı şekilde incelenmektedir."

Tuğamiral Aktürk, halihazırda üs bölgelerinde ve hudutlarda zorlu iklim ve arazi şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) devam eden operasyon ve arama tarama faaliyetleri neticesinde son bir haftada Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin daha teslim olduğu bilgisini verdi.

Hudut güvenliği

Hudutların Cumhuriyet tarihinin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz bir şekilde korunduğunu belirten Aktürk, şunları söyledi:

"Hudutlarımızda son bir haftada, yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9'u terör örgütü mensubu olmak üzere 221 şahıs yakalanmış, 1017 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 304, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 41 bin 920'ye ulaşmıştır. Yine bu hafta içerisinde Edirne ve Hatay hudut hattında toplam 103 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Suriye harekat alanlarında devam eden tünel imha faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 212, Menbic bölgesinde ise 246 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir."

Bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkılar

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın, 7 gün 24 saat esasıyla terörle mücadelesini ve sınırları korumayı sürdürürken, bölgesel ve küresel barış ile istikrar için de uluslararası misyonlardaki faaliyetlerine de başarıyla devam ettiğini ifade etti.

Öte yandan, bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili olarak, İsrail'in, Filistin halkına yönelik saldırıları ve Batı Şeria'ya yönelik ilhak girişimlerinin ateşkese yönelik çabaların arttığı bu süreçte de devam ettiğine dikkati çeken Aktürk, "İsrail yönetiminin, Filistin topraklarına yönelik müdahalelerinin ve Filistin halkının yerlerinden edilmelerine yönelik uygulamalarının son bularak işgal ettiği tüm Filistin topraklarından çekilmesi ve bölgedeki kırılganlığı artıracak söylem ve davranışlardan uzak durması gerekmektedir. Krizin en başından bugüne kadar, yalnızca bölgenin değil tüm dünyanın güvenlik ve huzuru için acil ve kalıcı ateşkes sağlanarak, çatışmaların bir an evvel sona erdirilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz." şeklinde konuştu.

Libya ile işbirliği mutabakatı imzalanacak

Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanı Güler'in programına ilişkin de bilgi verdi.

Güler'in, bugün de Libya Savunma Bakanı Vekili ile bir araya geleceğini belirten Aktürk, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet'in bugün, resmi ziyaret gerçekleştiren Libya Savunma Bakanı Vekili ile savunma ve güvenlik alanında işbirliğini kapsayan Mutabakat Muhtırası imzalayacağının bilgisini verdi.

Eğitim ve tatbikat faaliyetleri

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de kesintisiz olarak devam ettiğini söyledi.

Tatbikatlara ilişkin de bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:

"30 Haziran'da Birleşik Krallık'ta başlayan Sea Breeze-II Tatbikatı yarın sona erecektir. 7-18 Temmuz tarihleri arasında Konya'da Türkiye-Katar Ilgın Karma Hava Harekatı Tatbikatı icra edilmekte,11-20 Temmuz tarih aralığında ise, Batı Karadeniz'de Breeze-2025 Deniz Harekatı ile Birleşik Krallık'ta Apollo Storm Özel Kuvvet Sertifikasyon tatbikatlarına katılım sağlanması planlanmaktadır. Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde, Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) organizasyonu ile 'TAYK-AKPA 54'üncü Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı' 14 Temmuz'da İstinye/İstanbul'da başlayacak ve18 Temmuz'da Göcek/Muğla'da sona erecektir. NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında, Romanya hava sahasında 17 Temmuz'da icra edilecek Karşı Hava Saldırısı Eğitimine 2 adet F-16 uçağımız ile katılım sağlanacaktır."

Envantere yeni giren silah sitemleri

Aktürk, yerli ve milli savunma sanayisinin ürettiği silah ve sistemlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılığının artırılmasına yönelik faaliyetlere devam edildiğini söyledi.

Tuğamiral Aktürk, bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda, T-70 Genel Maksat Helikopteri ile, Dragoneye-2 Termal Kamera, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alındığını bildirdi.

Bakan Güler'in talimatıyla yeni komutanlıklar açıldığını ifade eden Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın teknolojik kabiliyetlerini artırmak, görev sistemleriyle entegre çalışacak milli çözümleri hayata geçirmek ve, Hava Kuvvetleri Komutanlığının platform geliştirme uçuş testleri yetkinliğini kurumsallaştırmak amacıyla kurulan 'Hava Kuvvetleri Komutanlığı Araştırma Merkez Komutanlığı' ve '403’üncü Test Filo Komutanlığı' Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız tarafından 4 Temmuz’da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda açılmıştır."

Öğrenci ve personel temini

Tuğamiral Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin işlemlerinin, planlanan takvime uygun şekilde devam ettiğini belirterek, "Milli Savunma Üniversitesi 2025 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 29 Temmuz'a kadar sürecek, 3 Temmuz'da başlayan

Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İstihdam Edilmek Üzere Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş Temini başvuruları 16 Temmuz'da sona erecek, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Sözleşmeli Er Temini başvuruları ise 20 Temmuz'da tamamlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi yayımlandığını ve buna göre bedelli askerlik tutarının 2025 yılının ikinci altı ayı için 280 bin 850 lira 64 kuruş olduğu belirten Aktürk, 8 Temmuz 2025 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemlerinin de başladığını söyledi.

Aktürk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin ise, "Milletimizin iradesine ve demokrasimize kasteden hain FETÖ'ye karşı dimdik durarak vatanı ve bayrağı için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz." dedi.