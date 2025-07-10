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Gündem
TRT Haber 10.07.2025 11:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nurettin Topçu'yu andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ülkemizin yetiştirdiği önemli fikir insanlarından biri olan, sosyolog, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu’yu ebediyete irtihalinin 50’nci yılında rahmetle yâd ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nurettin Topçu'yu andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nurettin Topçu'yu andı. 

Erdoğan paylaşımdında, "Ülkemizin yetiştirdiği önemli fikir insanlarından biri olan, sosyolog, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu’yu ebediyete irtihalinin 50’nci yılında rahmetle yâd ediyorum" ifadelerine yer verdi.

 

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