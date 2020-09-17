Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Fransa ile gerilim sürerken Türkiye sismik araştırma ve sondaj çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

Son açıklama MSB'nin Twitter hesabından yapıldı. Paylaşımda, "Asil milletimize yeni müjdeler vermek için araştırmalarına devam eden Fatih Sondaj Gemisi’ne Karadeniz’de, Yavuz Sondaj Gemisi’ne ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'ne de Doğu Akdeniz’de koruma ve refakat görevlerine etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyoruz" denildi.

Paylaşımda gemilerden yeni fotoğraflar da yayınlandı.