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Gündem
AA 12.07.2023 17:09

MSB'den F-4 savaş uçağı ile bariyer testi paylaşımı

6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığındaki hook bariyer testi, F-4E/2020 savaş uçağı ile emniyetli şekilde tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), o anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığındaki hook bariyer testi, F-4E/2020 uçağı ile emniyetli şekilde, başarıyla gerçekleştirildi. Hook bariyerleri, muharip uçaklarımızın kendi imkanlarıyla durmasının mümkün olmadığı arızalarda, uçak kuyruk kısmında bulunan kancanın (hook) pist üzerine serili halata takılarak uçağın durdurulmasını sağlayan ve genel olarak pistlerin her iki yönünde konuşlandırılan sistemlerdir" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-4E/2020 savaş uçağının testi başarıyla tamamladığı anlara ilişkin görüntüler de yer aldı.

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