Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı video, "Başta şehit ve gazi babaları olmak üzere tüm babalarımızın 'Babalar Günü' kutlu olsun" sözleriyle başlıyor.

Cesaretin, şefkatin, fedakarlığın ve kahramanlığın timsali başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların "Babalar Günü" kutlu olsun...#MSB #TSK #BabalarGünü pic.twitter.com/U8zsGi0Poq — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 20, 2020

Yurt içinde ve sınır ötesi opersyonlarında görev alan Mehmetçik'in duygu dolu sözleri de videoda yer alıyor.

Evlatlarından ayrı vatan savunmasında görevli askerler, tüm babaların "Babalar Günü"nü kutluyor.

Videoda çocukların da görevli askerlerin 'Babalar Günü'nü kutladığı görülüyor.