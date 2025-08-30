Açık 29.4ºC Ankara
TRT Haber 30.08.2025 10:18

MSB’den 30 Ağustos’a özel klip

Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel bir video hazırladı. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının yer aldığı klipte, TSK'nın kullandığı önemli silah ve teknolojiler de anlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için özel hazırlanan video klibi paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Asırlar boyunca şanla yoğurulan Türk milleti, bu kutlu günde adını tarihe altın harflerle yazdırdığı büyük bir zafer kazandı. 30 Ağustos Zafer Bayramımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günümüz kutlu olsun. Köklü tarihimizin kahraman ordusu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, dün olduğu gibi bugün de gücüne güç katarak vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzur ve güvenliği için görevini azim ve kararlılıkla sürdürüyor. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz."

Paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri Günü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlanan özel video klip de yer aldı.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının yer aldığı klipte, TSK'nın kullandığı önemli silah ve teknolojiler de anlatıldı.

Orta Asya Türk müziklerine ait ezgilerin bulunduğu klipte, TSK'nın operasyonel gücü ve Mehmetçiğin karada, denizde ve havadaki kararlılığı vurgulandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Mehmetçik Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri
