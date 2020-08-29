Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda videolu paylaşım
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla paylaştığı videoda, Türk Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri'ne bağlı unsurların gerçekleştirdiği operasyon, tatbikat ve eğitimlerinden kesitler yer aldı.
Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir kutlama videosu paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
“30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun! Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz”
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 29, 2020
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. pic.twitter.com/qElzxPpnZE
Etiketler: zafer bayramı milli savunma bakanlığıSon Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 22:40
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