Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir kutlama videosu paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

“30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun! Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz”