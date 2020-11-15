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MSB: Teröristlerin sonu hayalleriyle kazdıkları çukurlara gömülmektir
[Fotoğraf: Twitter- @tcsavunma]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye’nin kuzeyinde gelecek hayali kuran emperyalist uşağı terör örgütlerine ve onun sözde yöneticilerine hayal kurdurmamakta kararlı ve buna muktedirdir" açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde gelecek hayali kuran emperyalist uşağı terör örgütlerine ve onun sözde yöneticilerine hayal kurdurmamakta kararlı ve buna muktedirdir. Suriyeli kardeşlerimizin katili olan başta PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere büyüğünden küçüğüne tüm teröristlerin sonu hayalleri ile birlikte kazdıkları çukurlara gömülmektir."
1/ Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye’nin kuzeyinde gelecek hayali kuran emperyalist uşağı terör örgütlerine ve onun sözde yöneticilerine hayal kurdurmamakta kararlı ve buna muktedirdir. pic.twitter.com/npLIMq99M3— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 15, 2020
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Terör Örgütü PKK/YPGSon Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 18:03
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