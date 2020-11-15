Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde gelecek hayali kuran emperyalist uşağı terör örgütlerine ve onun sözde yöneticilerine hayal kurdurmamakta kararlı ve buna muktedirdir. Suriyeli kardeşlerimizin katili olan başta PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere büyüğünden küçüğüne tüm teröristlerin sonu hayalleri ile birlikte kazdıkları çukurlara gömülmektir."