Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 11:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB: Terör örgütü üyesi 24 kişi sınırda yakalandı
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Son bir haftada Suriye ile Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11'i FETÖ, 3'ü PKK, 2'si DEAŞ üyesi 24 kişi yakalandı.
Hudut Kartalları, yasa dışı geçişlere karşı mücadelesini ara vermeden sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ile Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11'i FETÖ, 3'ü PKK, 2'si DEAŞ üyesi 24 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Son 7 günde Yunanistan ve Suriye hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 24 şahıs yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 11'inin FETÖ, 2'sinin DEAŞ, 3'ünün de PKK'lı olduğu belirlendi."
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terör Örgütü FETÖ DEAŞ
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