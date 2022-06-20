Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 11:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Açıklama, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek" ifadeleri kullanıldı.
Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 20, 2022
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!#MSB pic.twitter.com/nebVF5kqRS
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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