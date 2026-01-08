MSB: Suriye'nin yardım talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır

Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının gündemdeki sorularına ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

Bakanlık açıklamasında, Suriye ordusunun Halep'te başlattığı terörle mücadele operasyonuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütünün sivil halkı ve güvenlik güçlerini hedef alarak 4 kişinin ölmesi ve 18 kişinin yaralanması üzerine Suriye hükümeti kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla Halep’te terörle mücadele operasyonu başlatmıştır. Bu operasyon tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz, “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesi doğrultusunda Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Bu kapsamda Suriye’nin yardım talep etmesi hâlinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır."

Karadeniz'in güvenliği

Açıklamada, Ukrayna'ya barış gücü askeri gönderilmesi ve Karadeniz'in güvenliğine ilişkin soru üzerine Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı bir ateşkesin sağlanması amacıyla yürütülecek her türlü yapıcı girişime katkı sunmaya hazır olduğu, bu doğrultuda, Gönüllüler Koalisyonu’na aktif olarak katılım sağladığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Türkiye’nin Ukrayna’ya Barış Gücü kapsamında asker göndermesi için öncelikle ateşkesin sağlanması ve müteakiben görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sağlayacağının ortaya konulması gerekmektedir. Bunun yanında ülkemiz, sağlanacak bir ateşkes sonrası Karadeniz’de güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi ile seyrüsefer emniyetinin sağlanmasına yönelik askeri planlamalara liderlik etmektedir.

Türkiye, bölgesel sahiplik ilkesi doğrultusunda Karadeniz’deki dengeyi sağlayan ve bölgenin güvenliği konusunda büyük önem arz eden Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni dikkatle, sorumlu, tarafsız ve tavizsiz bir biçimde uygulamıştır, uygulamaya da devam edecektir."

"Gemilere yönelik taciz" iddiaları

Bakanlık, Yunanistan basınında iddia edilen "gemilere yönelik taciz" iddialarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Yunanistan, Ege Denizi’nde ülkemizin deniz yetki alanlarından kaynaklanan hak ve menfaatlerini yok sayarak tek taraflı faaliyetler yürütme girişiminde bulunmaktadır. Ancak söz konusu girişimler, uluslararası hukuk çerçevesinde ve ülkemizin girişimleri ile etkisiz kılınmaktadır. Bu kapsamda, Yunanistan tarafından seyir duyuruları yayımlanan Panama bayraklı Ocean Link kablo döşeme gemisinin optik kablo döşemesine ilişkin faaliyetleri yakından takip edilmektedir. Yunan basınında iddia edildiği gibi Türkiye tarafından söz konusu gemiye yönelik taciz söz konusu değildir."

İsrail'in Somaliland'ı tanıması

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Somaliland'ı tanımasına ilişkin sorular üzerine, İsrail’in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanımasının, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı.

Bu durumun Somali’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef aldığı ve bölgedeki hassas dengeleri daha kırılgan hale getirdiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu adım bugüne kadar 70’ün üzerinde, ülke ve uluslararası organizasyon tarafından kesin bir dille reddedilmiştir. Türkiye, kardeş Somali’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini kararlılıkla sürdürecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Somali’nin istikrarı ve güvenliği çerçevesinde, Somali Ordusunun Havarij Terör Örgütü (El Şebap) ile mücadelesinin desteklenmesine, Somali Silahlı Kuvvetlerinin teşkilat, eğitim-öğretim, askeri alt yapı ve lojistik sistemlerinin iyileştirilmesi ile eğitime destek ve yardım faaliyetlerine devam etmektedir."

Terörle mücadele

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türk Silahlı Kuvvetlerinin kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla 1 Ocak’tan bugüne kadar gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında; sınırlarda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edildi. Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu Menbic’de imha edilen 2 kilometre tünel ile birlikte, 743 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 441) kilometreye ulaşıldı. Böylece Tel Rıfat’ta tespit edilen tünellerin tamamı, Menbic’de ise yüzde doksan biri imha edildi.

Hudut güvenliği

Bakanlık açıklamasında hudut güvenliği faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği belirtildi. Buna göre; hudut güvenliği faaliyeteri kapsamında yılbaşından bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 108 şahıs yakalandı. 853 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 51 kilogram (50.930 gram) uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakanlık açıklamasında, bölgedeki gelişmelerle ilgili olarak, "İsrail, Gazze’deki ateşkes ihlallerine yeni yılda da devam etmekte ve birçok yardım kuruluşunun lisansını çeşitli bahanelerle iptal ederek bölgeye yapılan insani yardımları kısıtlamaktadır. İsrail’in ateşkese eksiksiz riayet etmesi ve Gazze’ye insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılmasına izin vermesi uluslararası toplumun ortak beklentisidir." ifadelerine yer verildi.

Savunma sanayi

Savunma sanayisinin her alanında yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkân ve kabiliyetlerinin daha da artırıldığı belirtilen açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda; Seyyar Havan Tespit Radarı, MİLKED Elektronik Destek Sistemi (3A3) ile, Millî Piyade Tüfeğinin (MPT-76), muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alındığı aktarıldı.

Ayrıca, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından, çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatının tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.