Milli Savunma Bakanlığının, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Komando yürüdü mü önünde eğilir dağlar, tarihte mührü vardır ondan bahseder çağlar" ifadelerine yer verildi.

Görüntüde, operasyona katılan komandolar, arazide teröristlerin izini sürerken görülüyor.