Haber Giriş: Kaynak: DHA
MSB operasyona katılan komandoların görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların görüntüsünü paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Komando yürüdü mü önünde eğilir dağlar, tarihte mührü vardır ondan bahseder çağlar" ifadelerine yer verildi.
Görüntüde, operasyona katılan komandolar, arazide teröristlerin izini sürerken görülüyor.
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