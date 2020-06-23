Akşener'den YKS'ye girecek gençlere koronavirüs uyarısı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

Hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere başarılar dileyen Akşener, "Tüm zorluklara rağmen, çalıştınız, çabaladınız. Sınavın yapılacağı alana girerken her tür önlemi alın. Sizin büyüklerinizden daha dikkatli olduğunuzu görüyorum. Ne kendinizi ne sevdiklerinizi riske atmayın. Ne olur dikkatli olun, tedbiri elden bırakmayın. Ama sizi yok sayanları da unutmayın, not alın." dedi.