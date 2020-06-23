Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Akşener'den YKS uyarısı: Sınav alanına girerken her türlü önlemi alın
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere başarılar diledi. Gençleri virüs konusunda da uyaran Akşener, "Dikkatli olun, sınav alanına girerken her türlü önlemleri alın." dedi.
Akşener'den YKS'ye girecek gençlere koronavirüs uyarısı
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
Hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere başarılar dileyen Akşener, "Tüm zorluklara rağmen, çalıştınız, çabaladınız. Sınavın yapılacağı alana girerken her tür önlemi alın. Sizin büyüklerinizden daha dikkatli olduğunuzu görüyorum. Ne kendinizi ne sevdiklerinizi riske atmayın. Ne olur dikkatli olun, tedbiri elden bırakmayın. Ama sizi yok sayanları da unutmayın, not alın." dedi.
Son Haberler
- 12:41
- 12:35
- 12:27
- 12:35
- 12:23
Sıradaki Haber
BM'ye çağrı: Suudi Arabistan ve Myanmar ordusu 'utanç listesi'ne eklensin
Yükleniyor lütfen bekleyiniz