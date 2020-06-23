Barolarla ilgili düzenleme uzun çalışmaların ardından tamamlandı. AK Parti, teklifi Meclis Başkanlığına sunacak. Ancak öncesinde muhalefet partilerinin kapısını çalacak, 27 maddelik teklifi anlatacak.

Düzenlemeyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de çoklu baroların önü açılacak. Avukat sayısı 5 binin üzerinde olan illerde, 2 bin üye ile yeni barolar kurulabilecek. Bunlar, "2. baro, 3. baro" olarak adlandırılacak.

Feyzioğlu'ndan "Teklifin konuşulacağı yer Meclis'tir" açıklaması

Üye sayısı 2 binin altına düşerse ve sayı tamamlanamazsa, o baro kapatılacak. Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nı artık delegeler değil, baro başkanları seçecek.

Teklif Meclis'e sunulmadan tartışmaları beraberinde getirdi. Bazı baro başkanları yürüyüş başlattı, tepkiler gecikmedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, diyalog vurgusu yaptı.

MHP lideri Devlet Bahçeli de yürüyüşü eleştirdi. "Güdümlü kaos yürüyüşü" nitelemesi yaptı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da neden yürüyüşe katılmadıklarını açıkladı, "Teklifin konuşulacağı yer Meclis'tir" vurgusu yaptı.

CHP Sözcüsü ise bazı baroların yürüyüşüne destek verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Barışçıl gösteri ve yürüyüş devletin lütfu değil, tüm vatandaşların hakkıdır." dedi. Öztrak, CHP'nin hukuk devleti, savunma hakkı için mücadele veren gerçek hukuk insanlarının yanında olacağını belirtti.