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Kara yolları taşımacılığına yeni düzenleme
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kara yolu taşıma yönetmeliğine yönelik yeni kararlar aldı. Buna göre geçerli olan yetki belgelerinin ilk yenilenme sürecinde taşımacılara ücretsiz 6 aylık ek süre verildi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 12:23
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