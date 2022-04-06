Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kefken açıklarında mayın benzeri bir cismin tespit edildiği belirtildi.

Kefken açıklarında, deniz karakol uçağı tarafından mayın benzeri bir cisim tespit edildi. Bölge emniyete alındı ve SAS timleri tarafından cisme müdahale edilmeye başlandı.https://t.co/ehxzuAC1zO pic.twitter.com/tQjFxsB1Pd