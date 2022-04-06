Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 13:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB: Kefken açıklarında mayın tespit edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim Deniz Karakol uçağı tarafından mayın olarak teşhis edildi. SAS timleri tarafından mayına müdahale ediliyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kefken açıklarında mayın benzeri bir cismin tespit edildiği belirtildi.
Kefken açıklarında, deniz karakol uçağı tarafından mayın benzeri bir cisim tespit edildi. Bölge emniyete alındı ve SAS timleri tarafından cisme müdahale edilmeye başlandı.https://t.co/ehxzuAC1zO pic.twitter.com/tQjFxsB1Pd— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 6, 2022
Söz konusu cismin deniz karakol uçağı tarafından mayın olduğunun teşhis edilmesinin ardından bölgenin emniyete alındığı aktarılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir" ifadesi kullanıldı.
Etiketler: Mayın Milli Savunma Bakanlığı
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