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Gündem
TRT Haber 30.11.2023 11:57

MSB kaynaklarından 'Eurofighter' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin savaş uçağı tedariki için son versiyon toplam 40 Eurofighter uçak demin edileceğini, Bakan Güler ve İngiliz mevkidaşı arasındaki son görüşmede bu konunun ele alındığını açıkladı.

MSB kaynaklarından 'Eurofighter' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İngiltere'den talep edilen Eurofighter uçaklarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, ilk etapta 20 adet, daha sonra da 20 adet olmak üzere toplam 40 adet son versiyon Eurofighter uçak temin edilmek istendiği hatırlatıldı.

Milli Savuma Bakanı Yaşar Güler'in İngiliz mevkidaşı ile yaptığı son görüşmede bu konunun ele alındığını belirten kaynaklar, İngilizlerin uçak satışı konusunda Almanların ikna edilmesine yardım edeceklerine ilişkin sözlerini tekrar ettiklerini ifade etti.

Bakanlık kaynakları, Eurofighter uçaklarının temini konusunun yanı sıra KAAN'ın yakında ilk uçuşu gerçekleştirerek TSK’nın envanterine girmesi için büyük bir hızla çalışıldığını hatırlattı.

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